لماذا ارتفع التضخم الشهري خلال سبتمبر؟

أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر إلى ارتفاع مجموعة من السلع والخضروات والفاكهة.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.5%) عن شهر أغسطس 2025.



تفاصيل زيادات أسعار السلع والخدمات:

مجموعة الخضروات ارتفعت بنسبة (12.2%).

مجموعة الفاكهة زادت بنسبة (3.5%).

مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة (0.3%).

مجموعة الألبان والجبن والبيض زادت بنسبة (1.3%).

مجموعة الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة (0.2%).

مجموعة البن والشاي والكاكاو زادت بنسبة (0.4%).

مجموعة الدخان ارتفعت بنسبة (0.8%).

مجموعة الأقمشة زادت بنسبة (1.0%).

مجموعة الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة (0.8%).

مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس زادت بنسبة (1.3%).

مجموعة الأحذية ارتفعت بنسبة (0.5%).

مجموعة إصلاح الأحذية ارتفعت بنسبة (1.2%).

مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن زادت بنسبة (1.3%).

مجموعة صيانة وإصلاح المسكن ارتفعت بنسبة (1.4%).

مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.2%).

مجموعة المفروشات المنزلية ارتفعت بنسبة (0.9%).

مجموعة الأجهزة المنزلية زادت بنسبة (0.6%).

مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية ارتفعت بنسبة (1.1%).



مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق زادت بنسبة (1.3%).



مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل ارتفعت بنسبة (1.0%).

مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية ارتفعت بنسبة (0.8%).

مجموعة خدمات المستشفيات زادت بنسبة (1.0%).

مجموعة شراء المركبات زادت بنسبة (0.8%).

مجموعة المنفق على النقل الخاص ارتفعت بنسبة (0.4%).

مجموعة خدمات النقل زادت بنسبة (0.5%).

مجموعة الوجبات الجاهزة ارتفعت بنسبة (0.8%).

مجموعة العناية الشخصية زادت بنسبة (1.5%).

مجموعة أمتعة شخصية ارتفعت بنسبة (4.2%).

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.3%) لشهر سبتمبر 2025 مقابل (11.2%) عن شهر أغسطس 2025.

وتباطأ المعدل السنوي بمدن مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر من 12% في أغسطس.