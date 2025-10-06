أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، حركة تنقلات محدودة شملت عددًا من رؤساء شركات الإنتاج ومديري العمليات، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المواقع القيادية بالكفاءات المتميزة والخبرات الفنية، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع البترول.

وشملت الحركة ما يلي:

- المهندس خالد السيد عبدالسلام صالح، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بدرالدين للبترول.

- مصطفى محمد إبراهيم حسن، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عش الملاحة للبترول.

- المهندس نصر عبدالسلام السيد فرج، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مارينا للبترول.

- المهندس أشرف عبد الستار أحمد علي، مديرًا عامًا للعمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة مارينا للبترول.

وأكد الوزير أن هذه الحركة تأتي ضمن جهود التطوير المستمرة التي تنفذها الوزارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية في شركات الإنتاج، ودعم القيادات الشابة ذات الخبرة والقدرة على تنفيذ خطط العمل المستقبلية بما يخدم أهداف قطاع البترول واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.