تفقد المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أعمال تنفيذ مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول بمحافظة دمياط، الذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 71%، ومن المخطط دخوله مرحلة الإنتاج التجاري بنهاية يونيو 2026.

ووفق بيان من وزارة البترول، يهدف المشروع إلى إنتاج نحو 140 ألف طن سنويًا من منتجات الفورمالدهيد، واليوريا فورمالدهيد، والنفثالين فورمالدهيد المسلفن، التي تُستخدم في صناعات متعددة مثل الأسمدة، والأثاث، والألواح الخشبية (MDF)، وتحسين خصائص الخرسانة الجاهزة.

جاءت الزيارة تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة تنفيذ المشروعات بشكل دوري لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل العقبات.

وخلال الجولة، وجه المهندس إبراهيم مكي الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة، مؤكدًا ضرورة تقليص الجدول الزمني للتنفيذ، مع الالتزام بمعايير السلامة داخل الموقع، مشددًا على تقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.