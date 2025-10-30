إعلان

البترول: 71% نسبة إنجاز مشروع السويس لمشتقات الميثانول والإنتاج منتصف 2026

كتب : أحمد والي

02:02 م 30/10/2025

المهندس إبراهيم مكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أعمال تنفيذ مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول بمحافظة دمياط، الذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 71%، ومن المخطط دخوله مرحلة الإنتاج التجاري بنهاية يونيو 2026.

ووفق بيان من وزارة البترول، يهدف المشروع إلى إنتاج نحو 140 ألف طن سنويًا من منتجات الفورمالدهيد، واليوريا فورمالدهيد، والنفثالين فورمالدهيد المسلفن، التي تُستخدم في صناعات متعددة مثل الأسمدة، والأثاث، والألواح الخشبية (MDF)، وتحسين خصائص الخرسانة الجاهزة.

جاءت الزيارة تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة تنفيذ المشروعات بشكل دوري لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل العقبات.

وخلال الجولة، وجه المهندس إبراهيم مكي الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة، مؤكدًا ضرورة تقليص الجدول الزمني للتنفيذ، مع الالتزام بمعايير السلامة داخل الموقع، مشددًا على تقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس إبراهيم مكي البترول الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن