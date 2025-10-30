"القلعة للاستثمارات المالية" تتحول إلى خسائر خلال الربع الأول من 2025



أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية استقرار الإيرادات المجمعة عند 37.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 دون تغيير سنوي ملحوظ، مدفوعةً بنمو إيرادات أغلب الشركات التابعة، مما ساهم في تعويض انخفاض إيرادات الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة.



وارتفعت الإيرادات (بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 24% إلى 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، في حين سجلت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو تراجع سنوي بمعدل 46%، نتيجة انخفاض الأرباح التشغيلية بالشركة المصرية للتكرير على خلفية تراجع هامش ربح التكرير عالميًا.

ووفقا لبيان الشركة اليوم، فإن الشركة سجلت صافي خسائر مجمعة 43 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل صافي ربح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة تسجيل الشركة المصرية للتكرير صافي خسائر عقب تراجع هامش ربح التكرير عالميًا.



إضافةً الى تسجيل مصروفات فوائد بقيمة 492 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مرتبطة باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة ديون البنوك المصرية الموقعة عام 2024.



وقامت الشركة المصرية للتكرير بسداد 157.5 مليون دولار من ديونها الرئيسية في يونيو 2025، منها 135 مليون دولار لسداد أصل القرض و22.5 مليون دولار لسداد الفوائد والرسوم، ومن المقرر سداد الدفعة التالية في ديسمبر من العام الجاري.



وعلى هذا النحو، تمضي الشركة قدمًا نحو سداد ديونها الرئيسية بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026، أي قبل موعدها المخطط بنحو عامين تقريبًا.