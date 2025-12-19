الخارجية الأمريكية تكشف تطورات مفاوضات السلام في أوكرانيا وغزة

قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إنه جاري العمل على سياسة خارجية تجعل الولايات المتحدة أكثر قوة وازدهارا.

وأضاف روبيو خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أنه يتم العمل على إصلاح وزارة الخارجية وتجنب كل العمليات التي تشل أمريكا، موضحًا:"يجب أن نبني سياسة خارجية أكثر قوة وهذا يتطلب منا تحديد الأولويات".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتنع بأن سياستنا الخارجية تحتاج للتجديد على مستوى المؤسسات، ويجب أن تصبح عناصرنا أدوات نفوذ وقوى.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن تشارك في تحقيق السلام على مستوى العالم وتعاملت مع تحدي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أنه ينبغي المضي قدما في المراحل التالية لاتفاق غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أهم الإنجازات التي يفخر بها.

ووجه روبيو الشكر إلى باكستان بعد عرضها المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة، قائلاً:"ممتنون لباكستان على عرضهم ليكونوا جزءا من قوات السلام في غزة".

وعن مفاوضات السلام الخاصة بحرب أوكرانيا، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن الحرب في أوكرانيا معقدة والرئيس ترامب قال إن هذه ليست حربنا بل ورثناها.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن ما تحاول الولايات المتحدة التوصل إليه في أوكرانيا هو ما يمكن للطرفين قبوله، مؤكدًا أن المفاوضات أحرزت تقدما ملحوظا على طريق إنهاء الحرب.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي تصريحاته قائلاً: "ملتزمون بالتعامل مع نزاعات العالم ولو لم تشكل تهديدا مباشرا لنا".