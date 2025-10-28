بالصور.. كيف تستعلم عن مدد اشتراكك في التأمينات الاجتماعية؟



يستطيع المؤمن عليه، سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو صاحب عمل، الاستعلام عن مدد اشتراكاته التأمينية، منذ بداية اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.



ويتيح الاستعلام عن مدد الاشتراكات التأمينية عددا من البيانات تتضمن التاريخ التأميني للعميل من أسماء الشركات التي عمل بها ومدة التأمين في كل شركة وتاريخ إنهاء العلاقة وأجر الاشتراك التأميني وغيرها من البيانات.



وتسمح هيئة التأمينات للمؤمنين عليهم أن يستعلموا عن مدة الاشتراك التأميني الخاص بهم، عن طريق أرقامهم التأمينية، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وبخطوات بسيطة أهمها تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة دون الحاجة للذهاب لأي من مقرات الهيئة.



و"الرقم التأميني"، هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات في الهيئة، ومن خلاله ينشأ سجل للمؤمن عليه يضم بيانات اسمه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.



ويقدم مصراوي في هذا التقرير وكيفية التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية والاستعلام عن مدة الاشتراك التاميني:



- يتم إنشاء حساب على موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).







- ادخل اسم المستخدم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.



- يجب إدخال الرقم القومي والرقم التأميني "لمعرفة طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني للشخص المؤمن (اضغط هنا)" وأيضًا العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني وتأكيد إدخال البريد الإلكتروني. اضغط هنا







- اختيار وسيلة الاتصال، سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، ثم كلمة السر، وإعادة إدخال كلمة السر.



- اضغط على مربع (أنا لست برنامج روبوت)، والضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.







- بعد نجاح تسجيل حسابك الشخصي على موقع الهيئة، سجل دخولك باستخدام الرقم القومي والرقم السري الخاص بك







- اختر الخدمة التي تريد الحصول عليها، والمتعلقة بموضوعنا هنا تحت اسم: "الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة".







- ستظهر لك في الصفحة التالية البيانات المطلوبة من مدد الاشتراكات وأسماء الشركات والمدد وغيرها.