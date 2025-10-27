الذهب العالمي يهبط تحت 4000 دولار للأوقية لأول مرة منذ 3 أسابيع

كتب- أحمد الخطيب:

شهدت أسعار الذهب عالميا تراجعا خلال تعاملات اليوم لتكسر حاجز 4000 دولار للأوقية وتهبط إلى نحو 3982 دولارا وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

قبل 3 أسابيع حققت أسعار الذهب قفزات قياسية وصلت إلى نحو 4381 دولارا للأوقية مدفوعة بحالة القلق العالمي من تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا والإغلاق الحكومي الأمريكي إضافة إلى مصير الفائدة الأمريكية.





ومع حالة التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين واجهت أسعار الذهب انخفاضًا واضحًا في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم متأثرة بتراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وعلى المستوى المحلي انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3626 جنيها للجرام وتراجع عيار 18 إلى 4662 جنيها للجرام بينما هبط عيار 21 إلى نحو 5440 جنيها للجرام وتراجع عيار 24 إلى نحو 6217 جنيها للجرام.