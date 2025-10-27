تابعة لـ "أوراسكوم كونستراكشون" تبدأ إنشاء "منتجع فور سيزونز" بأمريكا

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي أن شركتها التابعة "وايتز" التابعة " بأمريكا بدأت أعمال الإنشاءات في مشروع "منتجع فور سيزونز ريزورت آند ريزيدنسز تيلورايد " في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة في إفصاح اليوم أن المنتجع يقع على مساحة تبلغ 4.5 فدان وبمساحة بنائية تقدر 49 ألف متر مربع.

ويضم المشروع يضم 52 غرفة فندقية فاخرة، و43 وحدة فندقية، و26 وحدة سكنية خاصة.

وقال كيفن ماكلين، الرئيس التنفيذي لشركة وايتز، إن هذا المشروع يمثل فرصة فريدة من نوعها لإنشاء وجهة عالمية المستوى في واحدة من أشهر مدن التزلج في البلاد.