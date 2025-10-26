ضوابط ركوب كبار السن قطارات السكة الحديد مجانًا - مستند

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات جديدة برقم 10 لسنة 2025 بشأن سفر كبار السن الذين تجاوز أعمارهم الـ70 عامًا مجانًا بالقطارات الدرجة الثالثة العادية تحيا مصر.

وتضمنت التعليمات التي حصل مصراوي عليها، إنه بالإحالة إلى التعليمات الانضمامية رقم 5 لسنة 2020 بشأن تيسير سفر كبار السن (فوق من 70 عامًا) مجانًا وما تلاها من تعليمات والتعليمات الانضمامية رقم 2 لسنة 2024 بشأن إلغاء صرف تذاكر الكوامل الهلت بدون غرامة داخل القطارات وتيسيرًا على سفر كبار السن بالقطارات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر)، فقد تقرر اعتبارًا من يوم 25 أكتوبر 2025 تنفيذ الآتي:

1- يتم سفر كبار السن (فوق 70 عامًا) مجانًا بقطارات الدرجة الثالثة العادية تحيا مصر، بموجب بطاقة الرقم القومي سارية عن طريق صرف تذكرة من مكاتب حجز وصرف التذاكر بالمحطات أو السفر من المحطات الهلت التي لا يوجد بها مكاتب تذاكر نظرًا لعدم إتاحة صرف تذاكر التخفيضات من خلال وكلاء البيع.

2- واجبات مكاتب التذاكر

- عند توجه الراكب فوق سن 70 عامًا إلى شباك صرف التذاكر، وإظهار أصل بطاقة الرقم القومي لاستخراج التذكرة من جهاز الحاسب الآلي بدون نقدية للجهة المراد السفر إليها وفي حالة عطل النظام أو من المحطات البدوية يتم صرف تذكرة سفر (قسيمة مطلقة) بدون نقدية للجهة المراد السفر إليها الراكب على أن يتم تدوين بيانات الراكب على القسيمة المطلقة (الاسم - الرقم القومي كاملًا - السن)، واستكمال البيانات كالمتبع، على أن يتم تدوين قيمة الرحلة حسابيًا بالرقم دون تفقيط المبلغ وفي أن تفقيط المبلغ يتم تدوين (اسم الراكب).

- في حالة المخالفة وصرف تذكرة لمن لا يستحق يُلزم المسؤول بدفع قيمة التذكرة كاملة علاوة على الجزاء المقرر بلائحة الجزاءات التأديبية بالهيئة.

3- واجبات مشرفي القطارات

- في حالة سفر كبار السن فوق 70 عامًا من المحطات الهلت التي لا يوجد بها مكاتب تذاكر يتم اعتماد السفرية بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي بدون تحصيل شيء من الراكب داخل القطار وتستخرج قسيمة مخالفات (إيراد 13) بدون نقدية بمعرفة مشرف القطار على أن يتم تدوين اسم الراكب في خانة تفقيط المبلغ، والرقم القومي كاملًا، وقيمة التذكرة بالأرقام واستيفاء جميع البيانات على قسيمة المخالفات.

- يقوم مشرف القطار بإعداد تقرير منفصل بعدد وقيمة التذاكر المنصرفة لهذه الفئة من التذاكر لكل قسيمة مخالفات على حدة خلال المدة كل 15 يومًا.

- الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي والتأكد من أحقية الراكب للامتياز ومطابقة التذكرة أو القسيمة بالرقم القومي لحاملها وفي حالة عدم الاستحقاق للامتياز تحصل مستحقات الهيئة (الأجرة + الغرامة).

- في حالة تواجد راكب من كبار السن فوق سن 70 عامًا بداخل القطار من المحطات التي يوجد بها مكاتب تذاكر بدون تذكرة أو قسيمة يتم تحصيل مستحقات الهيئة (الأجرة + الغرامة) فيما عدا المحطات الهلت.

- في حالة قيام مشرف القطار باستخرج قسيمة مخالفات إيراد (13) لراكب من كبار السن (فوق 70 عامًا) ولا يستحق الامتياز يلزم المسؤول بدفع قيمة التذكرة كاملة علاوة على الجزاء المقرر بلائحة الجزاءات التأديبية بالهيئة.

4- واجبات الإدارة المالية

- فحص ومراجعة تقارير الحاسب الآلي الخاصة بصرف التذاكر لكبار السن والقسائم الواردة ضمن أوراق المدة.

- إعداد المطالبات الشهرية وتحصيل مستحقات الهيئة بقيمة التذاكر المنصرفة وفق هذه التعليمات.

