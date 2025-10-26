إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

09:35 ص 26/10/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية اليوم 26-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3700 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4757 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5550 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6342 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 44400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197236 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 4113 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب بداية تعاملات سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الذهب عالميًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم