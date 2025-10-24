ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 65 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 24-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3716 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4778 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5575 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6371 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 198138 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 318550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 4117 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.