انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بلحول التعاملات المسائية الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

كان سعر الذهب قد سجل تراجعًا في منتصف تعاملات الأمس بقيمة 105 جنيهات، وواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية مسجلًا تراجعًا بقيمة 110 جنيهات.

وفي بداية تعاملات اليوم، هبط سعر الذهب بقيمة 75 جنيهًا، وسجل في منتصف تعاملات اليوم انخفاضًا بقيمة 65 جنيهًا، وتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم بقيمة 25 جنيهًا، مسجلًا بذلك انخفاضًا إجماليًا قدره 380 جنيهًا منذ منتصف تعاملات الأمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3673 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4722 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5510 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6297 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 44080 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62970 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 195836 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 314850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.51% إلى نحو 4063 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.