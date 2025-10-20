إعلان

كامل الوزير يفتتح 3 خطوط دوائية جديدة بمصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل

كتب : دينا خالد

12:02 م 20/10/2025
تفقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبرأس مال 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طن سنوياً ونسبة المكون المحلي 80% وتصدر الشركة 40% من إنتاجها للخارج، وتوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وافتتح الوزير خلال زيارة المصنع 3 خطوط دوائية جديدة لإنتاج الأقراص والكبسولات والباودر، كما تفقد خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة، بحسب بيان الوزارة.

كامل الوزير خطوط دوائية مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل

