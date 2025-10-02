شعبة الخضروات والفاكهة: خفض الفائدة ينشط السوق ويوازن الأسعار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%، إشارة بالغة الأهمية على تحسن الأوضاع الاقتصادية، تفتح المجال أمام دورة اقتصادية أكثر نشاطًا.

وأوضح أن الفائدة المرتفعة والتي وصلت في فترات سابقة إلى حدود 30% كانت تمثل عائقًا أمام المستثمرين في مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة والتجارة والصناعة، إذ أصبح من الصعب تحقيق أرباح حقيقية في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما دفع الكثيرين إلى تجميد رؤوس أموالهم في البنوك بحثًا عن العائد الثابت بدلاً من توجيهها للاستثمار والإنتاج.

وأضاف أن خفض الفائدة يشجع الأفراد والشركات على ضخ أموالهم في السوق مرة أخرى، ويعطي دفعة قوية لحركة التداول التجاري اليومي، سواء في أسواق الخضروات والفاكهة أو في القطاعات المرتبطة بها مثل النقل والتعبئة والتغليف والتخزين.

ولفت إلى أن هذا الخفض يسهل عمليات التمويل للمزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي، بما يتيح لهم التوسع في المشروعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس مباشرة على توافر السلع وتحقيق نوع من التوازن في الأسعار.

وأشار النجيب إلى أن جذب الاستثمارات الخارجية يتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة، حيث يرى المستثمر الأجنبي أن انخفاضها مؤشر على وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وقادرة على تحقيق عوائد إنتاجية حقيقية، وليس مجرد أرباح مصرفية.

كما شدد على أن المستفيد الأكبر من خفض الفائدة هم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين يمثلون النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي في مصر، مؤكداً أن هذه الفئة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن تمكينها يعني توفير آلاف فرص العمل وزيادة الإنتاجية ورفع تنافسية السوق المحلي.