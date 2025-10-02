إعلان

شراكة بين راية للأغذية والمشروبات و" EV" للخدمات البترولية

كتب : آية محمد

12:56 م 02/10/2025

شركة راية للأغذية

وقعت شركة راية للأغذية والمشروبات- إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية- على اتفاقية شراكة توزيع استراتيجية مع شركة " EV" للخدمات البترولية الموزع المرخص لمنتجات بتروناس (PETRONAS) في السوق المصري.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، فإن الشركة تستهدف من هذه الشراكة الاستفادة من شبكتها الواسعة على مستوى البلاد وخبرتها اللوجستية لتوسيع نطاق توزيع منتجات علامة بتروناس التجارية في جميع أنحاء مصر

شركة راية للأغذية EV للخدمات البترولية اتفاقية شراكة

