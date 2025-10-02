شراكة بين راية للأغذية والمشروبات و" EV" للخدمات البترولية

وقعت شركة راية للأغذية والمشروبات- إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية- على اتفاقية شراكة توزيع استراتيجية مع شركة " EV" للخدمات البترولية الموزع المرخص لمنتجات بتروناس (PETRONAS) في السوق المصري.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، فإن الشركة تستهدف من هذه الشراكة الاستفادة من شبكتها الواسعة على مستوى البلاد وخبرتها اللوجستية لتوسيع نطاق توزيع منتجات علامة بتروناس التجارية في جميع أنحاء مصر