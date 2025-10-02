إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:34 ص 02/10/2025

أسعار مواد البناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36776.22 جنيه، بزيادة 507.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38849.31 جنيه، بزيادة 421.52 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3977.14 جنيه، بتراجع 64.8 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء أسعار الحديد الأسمنت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع