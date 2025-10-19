عاد سعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 19-10-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3833 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 4928 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5750 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 6571 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 46 ألف جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204358 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 328550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.73% إلى نحو 4251 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.