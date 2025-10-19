شعبة الأسماك: زيادة متوقعة بين 10 و15% بسبب ارتفاع السولار والبنزين

كتبت- آية محمد:

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، وذلك لارتفاع تكلفة نقل الأسماك من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى اعتماد مراكب الصيد على السولار في التشغيل، مما سينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت اعتبارًا من يوم الجمعة، رفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر.

وأكد حليم أن أي زيادة في أسعار المحروقات أو الطاقة يقابلها عادة ارتفاع في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن أسعار الأسماك سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15% وذلك حسب مسافات النقل.

وأضاف أن الأسعار لم تشهد زيادات فعلية حتى الآن، لكنها سترتفع خلال الأيام المقبلة وسيبدأ المواطنون في الشعور بهذه الزيادة قريبًا.

وأوضح حليم أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن هناك إقبالًا من المواطنين على شراء الأسماك خاصة في المناطق الريفية، مرجعًا ذلك لإنخفاض أسعار الأسماك مقارنةً بأسعار اللحوم.

وأضاف حليم أن نسبة الإقبال على شراء الأسماك في الريف تصل إلى أكثر من 65%.

