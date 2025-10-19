زحام وطوابير على شراء سبائك الذهب في سيدني (فيديو)



كتبت- آية محمد:



اصطف عدد من المواطنين في مدينة سيدني أمام متاجر الصاغة لشراء سبائك الذهب، وسط تقلبات حادة في الأسعار وصعود المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة، وفقًا لما تم نشره على قناة " CNBC عربية".



وشهدت أسعار الذهب عالميًا قفزات متتالية خلال الأيام الماضية، حيث سجل المعدن النفيس رقمًا قياسيًا جديدًا خلال تعاملات الجمعة الماضية، متجاوزًا مستوى 4341 دولارًا للأوقية ليصل إلى 4379 دولارا للأوقية وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، وهو أعلى مستوى في تاريخه.



وتراجعت الأسعار مرة أخرى بنهاية التعاملات، حيث أغلقت بورصات المعادن العالمية على انخفاض بنسبة 1.71% ليصل سعر الذهب إلى نحو 4251 دولارًا للأوقية، بحسب آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا:

الشعبة: شركات الأجهزة المنزلية تدرس تأثير زيادة السولار على أسعار منتجاتها





قبل يومين من إغلاق باب التقديم.. كيف تحصل على وحدة صناعية جاهزة؟





من 5 جنيهات إلى 225 جنيها.. رحلة ارتفاع أسطوانة البوتاجاز منذ 2012



