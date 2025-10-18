سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر نحو 10 جنيهات، بحلول تعاملات مساء السبت 18-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3820 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار نحو 4911 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5730جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6549 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 45840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65486 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 203661 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 327429 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.