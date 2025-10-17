الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي وعيار 21 يقفز 540 جنيها للجرام خلال أسبوع

كتب- أحمد الخطيب:

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعات قياسية منذ بداية تعاملات الجمعة الماضية وحتى منتصف التعاملات اليوم حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5310 جنيه إلى 5850 جنيهًا، بزيادة قدرها 540 جنيهًا للجرام.

وواصلت الأسعار قفزاتها التاريخية في السوق المحلي متأثرة بالصعود القياسي للمعدن النفيس عالميا، حيث تخطى مستوى 4339 دولارا للأوقية مقابل 3953 دولارا الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وشهدت الأسعار المحلية موجة ارتفاع جماعية في مختلف الأعيرة والسبائك، وسط زيادة الإقبال على الشراء للتحوط من تقلبات الدولار وتراجع الثقة في الأصول النقدية.

وخلال الأسبوع، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 من 3540 جنيها إلى 3900 جنيه، محققا مكاسب قدرها نحو 360 جنيها.

كما صعد عيار 18 من 4551 جنيها إلى 5014 جنيها للجرام، مسجلا زيادة تقارب 463 جنيها.

أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد قفز من 5310 جنيهات إلى 5850 جنيها، بزيادة بلغت نحو 540 جنيها خلال أسبوع واحد.

وواصل عيار 24 مساره الصاعد ليسجل 6685 جنيها للجرام مقابل 6069 جنيها في نهاية الأسبوع الماضي، محققا مكاسب قدرها 616 جنيها.

وامتدت موجة الصعود إلى الجنيه الذهب الذي سجل 46800 جنيه مقارنة بنحو 42480 جنيها الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 4320 جنيها دفعة واحدة.

كما شهدت السبائك الذهبية قفزات مماثلة، إذ بلغ سعر سبيكة 10 جرامات نحو 66850 جنيها مقابل 60690 جنيها الجمعة الماضية، بزيادة بلغت نحو 6160 جنيها.

وصعدت الأونصة (الأوقية) التي تحتوي على 31.1 جراما، فقد قفزت من 188745 جنيها إلى 207903 جنيهات، مسجلة مكاسب تجاوزت 19000 جنيه في أسبوع واحد فقط.

أما سبيكة 50 جراما إلى 334250 جنيها مقارنة بنحو 303450 جنيها في الأسبوع السابق، لترتفع بنحو 30800 جنيه.