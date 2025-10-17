الزيني: ارتفاع تكلفة النقل البري للبضائع بنسبة 20 % بسبب زيادة السولار

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بدمياط، إن قيمة الزيادة في تكاليف أسعار نولون النقل عقب زيادة سعر السولار ستصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الزيني، أن متوسط الزيادة يختلف من محافظة لأخرى، بحسب المسافة، ويتم احتساب التكلفة بناء على تكلفة نقل الطن الواحد، ويبلغ متوسط سعر الطن نحو 250 جنيه، أي أن تكلفة نقل الطن ستزيد بنحو 50 جنيها، وهو ما يعني زيادة طفيفة في سعر الكيلو.

وبحسب الزيني، يتراوح متوسط حمولة سيارات النقل من 30 و40 طنا، بحسب رخصة كل شاحنة.

وأشار الزيني، إلى أن نقل السلع التموينية التابعة التابعة لهيئة السلع التموينية ستتحمل الدولة فارق التكلفة بعد الزيادة للمحافظة على استقرار أسعارها.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 19.75 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر.

