

كتبت- دينا خالد:

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن مصر سيكون بالتأكيد لها دور كبير في إعادة إعمار غزة فمصر هي الأقرب والشركات المصرية على معرفة جيدة بجغرافيا المنطقة وهو ما يجعلها مؤهلة لإعادة الإعمار.

وأضاف البهي، أن الشركات المصرية جاهزة لإعادة الإعمار، حيث أن مصر لها تجربة أولى في إعادة إعمار غزة في الحرب السابقة، والشركات المصرية هي من كانت موكله بإعادة الإعمار.

وأكد البهي، على ضرورة سرعة تدخل الشركات المصرية لأن عند الوصول متأخرا سنجد من احتل الموقع وبدأ العمل على الأرضية.

وبعد عامين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، أُعلِن عن التوصل إلى اتفاق ( لم يبدأ بعد) لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال".

ويرتقب أن يفتح الاتفاق، الذي يشمل تبادلًا للأسرى الإسرائيليين والمعتقلين والسجناء الفلسطينيين، وقفًا تدريجيًا للقتال، الباب أمام نهاية محتملة لحربٍ خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والدمار في قطاع غزة.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم في بيان له، إنه على استعداد للمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، والإصلاحات الجارية فيها.

وأشار البهي، إلى أن الخطوة القادمة هو معرفة جهة تمويل إعادة الإعمار، حيث أن العالم كله له مصلحة في استقرار المنطقة، فالاتحاد الأوربي جاهز للتمويل، كما توقع أن تتدخل أمريكا في تمويل إعادة الإعمار فمثل ما تدخلت للوصول إلى السلام ستكمل دورها.