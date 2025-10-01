أسعار وثائق استثمار صناديق الذهب بمصر ترتفع 2.5% خلال أسبوع

ارتفعت مكاسب وثائق صناديق الذهب المحلي ووصولها لمستويات قياسية لتحقق ارتفاعًا يصل لـ 2.47% خلال أسبوع بدعم زيادة أسعار الذهب العالمي مستويات تاريخية لتقفز إلى أعلى متسوى تاريخي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.72 % ليصل إلى 3886 دولارًا للأوقية (الأونصة) حاليًا ، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3895 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وكان سعر الذهب بمصر وصل إلى مستوى قياسي اليوم ليسجل عيار 21 الأوسع انتشارا بين المصريين نحو 5230 جنيها.

وصناديق الذهب تعد من إحدى الأدوات الاستثمارية أمام العملاء لاستثمار جزءا من مدخراتهم في وثائق صناديق الذهب الذي وصل عددهم إلى 4 صناديق ببورصة مصر.

يقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الاستثمار في وثائق صناديق الذهب المتاحة في السوق المحلي.

1-صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة: 20.57 جنيه. حيث صعدت سعر الوثيقة بنحو 2.47% خلال أسبوعًا.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "سبائك"

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة : 140.60جنيه. حيث صعد 2.24% خلال أسبوعًا.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: 149.40جنيه، حيث ارتفع بنسبة 2.18% خلال أسبوعًا.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

4- صندوق "مباشر"

الشركة التي تدير الصندوق : مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية و إي أي أتش القابضة.

سعر الوثيقة: 10.81، حيث ارتفع بنسبة 0.46% خلال أسبوعًا.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

استرداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

اقرأ أيضًا :

رئيس مصدري المكملات الغذائية: صادرات بنحو 200 مليون دولار في 6 أشهر

صفقة كبرى في الشرقية للدخان.. أمان: بيع حصة العاملين بـ6 مليارات جنيه

الرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر": نخطط لإطلاق صناديق جديدة والتوسع في دبي والسعودية (حوار)