لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هبوط جماعي.. مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:57 م الأربعاء 08 يناير 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 29785 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 18.58 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.18 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 20.76 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.84% إلى مستوى 29929 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل ترتفع أسعار الطماطم مع دخول شهر رمضان؟ شعبة الخضراوات تجيب

إعلان

إعلان

وزير الصحة يكشف نسبة المصابين بفيروس HMPV في مصر
فيروس HMPV.. الحكومة تصدر بيانا مهما بشأن الأعراض وتحذير لهذه الفئات
الرئيس السيسي يفتتح أعمال القمة العاشرة بين مصر وقبرص واليونان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور