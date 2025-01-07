المصريون اقترضوا 47.45 مليار تمويلا استهلاكيا في 10 أشهر.. أين صرفوها؟

كتبت- أمنية عاصم:

قفز حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات إلى نحو 47.45 مليار جنيه عن أول 10 أشهر من 2024 مقابل 37.94 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2023 بنسبة نمو 25.1%، وفق تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقصد بـ التمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على الأ يقل عن ستة أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

وبلغ عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي 3.27 مليون عميل خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 2.81 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2023 بنسبة نمو 16.3%.

ووفقًا لنوع السلع احتل شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المركز الأول بنسبة 28.74% يليها شراء سيارات ومركبات بنسبة 27.87% ثم شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 10.83%.

وجاء في المركز الرابع شراء المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.85% ثم يليه شراء الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.40%.

ويأتي تشطيبات المنازل في المركز السادس بنسبة 4.19% ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 3.13%، وتمثل نسبة 14% للسلع أخرى غير مذكورة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات المالية غير المصرفية ( أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ 718 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من 2024.