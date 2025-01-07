سعر الذهب اليوم فى مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2493 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3206 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3740 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4274 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو 2643 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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