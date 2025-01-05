وزير المالية: ارتفاع سعر الصرف ينشط الإيرادات الضريبية ويعزز الاستثمار في مصر

كتب- حسن مرسي:

كشف وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك عن تأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات، فإن ذلك يسهم في تنشيط الإيرادات الضريبية والجمركية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أكد كوجاك ارتفاع سعر الصرف يؤثر على الموازنة، ولكنه في المقابل يدعم النشاط التصديري ويعزز حصيلة الجمارك.

وأوضح، أن المديونية انخفضت خلال العام الماضي من 96% من الناتج المحلي إلى 89%، على الرغم من التغيرات في سعر الصرف، مما ساعد مؤسسات التصنيف على إعادة النظر في تقييمها، مشيرًا إلى أن التصدير هو الشغل الشاغل لوزارة المالية ووزارة الاستثمار.

وتحدث كوجاك عن مشروع "رأس الحكمة"، موضحًا أنه يخلق نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا ويضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية، حيث سيعزز حجم الاستثمارات السنوية في إنشاء فنادق وغرف ومشروعات سياحية، إضافة إلى تطوير المطارات وزيادة حجم السياحة.

وأشار الوزير إلى نجاح استخدام موارد صفقة "رأس الحكمة" في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل المديونية، حيث أكد أنهم استغلوا هذه الموارد بشكل جيد لخلق حيز مالي.

ونفى الوزير أن تكون السياسة الاقتصادية قائمة فقط على عوائد مثل هذه المشروعات، مشددًا على أن تخارج الدولة لا يعني نهاية دورها، بل على العكس، يسهم في خلق استثمارات ممتدة تفيد الاقتصاد، مؤكدا أن لديهم مبادرات عديدة تخص الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك الصناعة.

وأشار إلى أن أولوياتهم تتجه نحو التصدير، مؤكدًا أن مشكلة الإنفاق تكمن في توجيه جزء كبير من الحيز المالي لسداد خدمة الدين.

كما شدد الوزير على أن التصدير يمثل أولوية قصوى لدى وزارة المالية والاستثمار، لافتًا إلى أهمية سياسة الإصلاح الضريبي. وأشار إلى أنهم حصلوا على موافقة من مجلس الوزراء لتخفيض الأعباء الإضافية على المستثمرين وتوحيد جهة التحصيل.

وكشف أيضًا عن العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتخفيض التكلفة بالمنافذ الجمركية، قائلًا: "نسعى لأن تعمل المنافذ الجمركية على مدار الأسبوع".

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