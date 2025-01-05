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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 5 يناير

03:31 م الأحد 05 يناير 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4283 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4329 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3788 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3247 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30304 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب السعر الاسترشادي للذهب البورصة المصرية
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