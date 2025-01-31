المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع بنسبة 15% مقارنة بموسم رمضان الماضي

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.

وأوضح المنوفي، أن هناك تحسنًا واضحًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معظم السلع الغذائية الأساسية انخفاضًا يتراوح بين 10% و15%.

وأرجع المنوفي ذلك، إلى تحسين سلاسل التوريد، وتوافر المنتجات بكميات كبيرة، وجهود الدولة في ضبط الأسواق بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسعار.

وتابع المنوفي، أن هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار المنوفي إلى، أن الأسواق تعمل على توفير المنتجات بأعلى جودة وأفضل سعر، مما يساعد المواطنين على الاستعداد لشهر رمضان دون القلق من موجات الغلاء المعتادة.