مؤشر أذون الخزانة.. ماذا نعرف عن الوافد المرتقب بالبورصة وما تأثيره؟

كتبت- أمنية عاصم:

قال خبراء سوق الأوراق المالية تحدث إليهم "مصراوي" إن سعي البورصة إلى إطلاق مؤشر تداول أذون الخزانة سيكون له مردود إيجابي على سوق المال وجذب المزيد من الأموال سواء المحلية والأجنبية نحو التداول على المؤشر.

تسعى البورصة المصرية إلى إطلاق مؤشر جديد لأذون الخزانة، "تماشيا مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة"، وفق ما أعلنته البورصة في بيان لها بوقت سابق.

وأذون الخزانة تشبه الأوراق المالية وهي استثمار قصير الأجل 3 و6 و9 شهور وسنة يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بهدف جذب سيولة لسد عجز الموازنة.

توسيع دائرة سوق المال

وقال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن سعي البورصة إلى نحو طرح مؤشر جديد خاص بالتداول على أذون الخزانة يعد خطوة إيجابية تعمل على توسيع دائرة سوق الأوراق المالية بشكل عام.

أما على مستوى سوق الأسهم سيكون له التأثير طفيف؛ نظرًا أن سوق أدوات الدين من سندات وأذون خزانة تجذب نوعًا معين من المستثمرين– ذوي الملاءة المالية والمؤسسات– مقارنة بسوق الأسهم الذي يجذب في المجمل نوعًا آخر من المستثمرين– أفراد ومؤسسات، وفق ما قاله سعيد الفقي.

وقالت رانيا الجندي، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن سعى إدارة البورصة نحو تدشين مؤشر جديد لأذون الخزانة يعد أمرًا إيجابيًا للسوق المحلي؛ نظرًا لأنه سيساهم في جذب رؤوس الأموال للاستثمار داخل البورصة.

وأوضحت أن سعي إدارة البورصة لإطلاق هذا المؤشر جاء نتيجة زيادة إقبال المستثمرين نحو شراء أذون الخزانة خلال الآونة الماضية؛ بسبب تحصيلهم فوائد مرتفعة غير محمله بأي مخاطر.

وتعد الدولة هي الضامن لأدوات الدين من أذون الخزانة بالإضافة إلى سهولة الاكتتاب عليها وقصر حركة رأس المال ومرونة احتساب المدة الزمنية التي يرغب المستثمر في الاستثمار فيها، وفق ما قالته رانيا الجندي.

ارتفاع العائد

وأشارت إلى أن أذون الخزانة تعد من أدوات الدخل الثابت التي تتمتع بارتفاع العائد الخاص بها، موضحة أن قيمة العائد يأخذ في اعتباره الفائدة التي حددها البنك المركزي- التي تعد عند أعلى قمة لها حاليًا– 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأوضحت الجندي أن العائد على أذون الخزانة تختلف حسب مدة إصدار الأذون حيث يتم احتسابها من خلال الفائدة السنوية التي تم الإعلان عنها من قِبل البنك المركزي.

وفي حال أراد المستثمر معرفة العائد على 3 أشهر يتم قسمة العائد السنوي على 4 فيما أن العائد على 6 أشهر يتم قسمة العائد السنوي على 2 بما يجعل المستثمر على دراية بحجم العوائد المحصلة، وفق الجندي.

وأشارت إلى أن البورصة تعمل على تنوع وتعمق حجم السوق من خلال توفير مؤشرات تجذب المستثمرين حيث شهدنا إطلاق مؤشر للسندات خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى إطلاق مؤشر للاستدامة ومؤشر للشريعة الاسلامية.

وأكدت الجندي أن إتاحة مؤشر لأذون الخزانة تعد خطوة استباقية مهمه ليتم الاكتتاب والتداول عليها عن طريق البورصة.

وأشارت إلى أن البورصة قد حددت حجم رأس المال العامل للشركات التي تريد الحصول على رخصة للتداول على السندات تصل لـ 10 ملايين جنيه؛ لذلك متوقع عند التدشين مؤشر أذون الخزانة أن يتم تحديد قيمة رأس المال العامل للشركات الراغبة في الحصول على رخصة التداول.

استثمار آمن دون مخاطر

وأضافت العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية أن المستثمر الأجنبي يسعى إلى التداول على أذون الخزانه؛ وسط مخاوفه من الحروب والصراعات الجيوسياسية بجانب أن حركة دوران رأس مال أذون الخزانة تعد سريعة تسهل على المستثمر الدخول والخروج من الأسواق الناشئة.

واتفق أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر مع رانيا الجندي، حول مدى إيجابية السعي نحو إطلاق مؤشر لأذون الخزانة؛ بما يساهم في جذب مزيدًا من رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية.

وأضاف أن تدشين مؤشر جديد خاصة بأذون الخزانة سيفتح المجال أمام الشركات نحو زيادة أعداد صناديقها من خلال تأسيس صناديق جديدة لتتبع هذا المؤشر.

اقرأ المزيد:

بعد شطب حديد عز.. أسهم شركات الحديد والصلب تتصدر المشهد

وسط وفرة الطروحات المتوقعة.. هل يمتلك السوق المحلي السيولة الكافية لاستيعابها؟

بعد رفض تظلم أحمد عز.. ما السيناريوهات المتوقعة الخاصة بالتصويت في قرار الشطب الاختياري؟