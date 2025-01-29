وزير المالية: استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق "حالة حوار" لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف كجوك، في بيان للوزارة اليوم، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية مع أعضاء "روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان".

وأوضح الوزير أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023/2024.

وتابع الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.

وقال كجوك، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على "الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات"، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملًا ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين.

يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية"، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.