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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 26 يناير 2025

03:16 م الأحد 26 يناير 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4377 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4437 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3882 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3327 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31059 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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