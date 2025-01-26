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5 جنيهات زيادة في سعر كتكوت التسمين.. فما الأسباب؟

01:37 م الأحد 26 يناير 2025

أسعار الكتاكيت

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كتبت- دينا خالد:

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض، لمصراوي، إن أسعار كتكوت التسمين شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية حيث قفز بنحو 5 جنيهات في المتوسط ليسجل نحو 55 جنيها مقابل 50 جنيها قبل الزيادة.

وأرجع نبيل ارتفاع سعر الكتكوت، إلى ارتفاع الطلب على الكتاكيت لبدء دورات جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك، في ظل نقص المعروض منه نتيجة وجود نفوق بسبب بروده الطقس أثناء فصل الشتاء.

وكان عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، في وقت سابق، حذرومن استمرار ارتفاع أسعار الكتكوت، وهو ما سيترتب عليه زيادة كبيرة في أسعار المنتج النهائي وهو الدواجن بعد انتهاء دورة التربية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

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