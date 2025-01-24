قفز 35 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 35 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2563 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3296 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3845 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77% إلى نحو 2776 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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