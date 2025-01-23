ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 نحو 2530 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3253 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3795 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4337 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30360 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 2750 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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