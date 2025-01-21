قفز 30 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر الذهب بنحو 30 جنيهًا خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3240 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3780 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30240 جنيهاً، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 2719 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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