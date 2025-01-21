ارتفعت بنسبة 112%.. "عبور لاند" تحقق أرباح مليار جنيه خلال عام 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، عن تحقيقها صافي أرباح مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 470.68 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023 بنسبة نمو 112%، وفق القوائم المالية المجمعة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، أنها حققت مبيعات بلغت 9.46 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 7.2 مليار جنيه خلال العام السابق له 2023 بنسبة نمو 31%.

وأضاف الإفصاح، أن أهم مؤشرات الشركة التشغيلية في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 قيامها بالتعاقد على عدد 1 خط لإنتاج الجبن الأبيض وعدد 2 خط لإنتاج الجبن المطبوخه بحجم استثمارات تبلغ 3.3 مليون دولار.

واقترحت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح عام 2024 حيث أن المقترح يتضمن توزيع نحو 800 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي بواقع كوبون نقدي قدره 2 جنيه للسهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.