انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2507 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3223 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4297 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 30080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 2709 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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