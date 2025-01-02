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تنظيم الاتصالات: رسائل للمواطنين بقيمة جمارك الهاتف المحمول الأسبوع المقبل

04:38 م الخميس 02 يناير 2025

محمد شمروخ رئيسا تنفيذيا للجهاز القومى لتنظيم الات

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كتبت- منال المصري:

قال محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم إرسال رسائل للعملاء بقيمة الرسوم الجمركية المقرر سدادها على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد بشكل غير شرعي .

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن 7.5 مليون مواطن قاموا بالاستعلام عن مدى وجود رسوم مقررة على الهاتف المحمول من الخارج عبر تطبيق "تليفوني" بجانب 2.5 مليون عملية تحميل للتطبيق.

ويمهل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاملي الهواتف المحمول المقرر عليها رسوم جمركية 90 يوما لتوفيق أوضاعهم قبل وقف الشريحة.

محمد شمروخ تنظيم الاتصالات رسائل للمواطنين جمارك الهاتف المحمول
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