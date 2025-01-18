خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن وانخفاض الحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، والزيت، والفول، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الحديد، والأسمنت، والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

11 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والزيت وانخفاض العدس والجبن بالأسواق (موقع رسمي)

74 جنيها لكيلو البلطي..أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات السبت