انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 3 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2507 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3223 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4297 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية بورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41 % إلى نحو 2703 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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