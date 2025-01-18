انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد والاسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36557.14 جنيه، بتراجع 1144.86 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39135 جنيه، بتراجع 357.04 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2895 جنيه، بتراجع 71.04 جنيه.