ارتفع في بنك كريدي أجريكول....سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد ، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.52 جنيه للشراء ، و50.62 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.54 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

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