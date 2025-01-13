ارتفع في بنك كريدي أجريكول....سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد ، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.52 جنيه للشراء ، و50.62 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.54 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: