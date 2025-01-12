لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس البورصة لـ"مصراوي": تدشين نظام تداول جديد لشركات السمسرة بالربع الأول من 2026

01:37 م الأحد 12 يناير 2025

أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

كشف أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لـ "مصراوي" عن العمل على إطلاق نظام تداول جديد خاص بشركات السمسرة وبدأ التعامل بها خلال الربع الأول من العام المقبل 2026، بهدف تسهيل وتسريع عمليات تلاقي الأوامر.

وأوضح أن نظام التداول الجديد يتطلب 30 شهرًا على الأقل لتدشينه في السوق المحلي، مضيفًا أن البورصة المصرية مازالت في مرحلة مناقشات ودراسة مع الشركة المقدمة لنظام التداول الجديد منذ مارس الماضي 2024.

وأكد الشيخ، أن الانتهاء من المحادثات مع الشركة المقدمة لنظام التداول الجديد سيتم التوجه نحو الشق الأخر إلا وهو شركات الوساطة المالية؛ وذلك من أجل إعطائهم حلول متكاملة وتقديم المساندة لكافة شركات القطاع بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن البورصة المصرية ستولى الاهتمام لكافة شركات السمسرة -الكبير والصغير- لتمكنهم من تطبيق نظم التداول الجديدة، مؤكدًا أن الشركات ينظر لها من ناحية أدائها وانتظامها ومدى التزامها بأحكام القانون ليس بعدد عمليتها.

اقرأ أيضا:

"العمولة الصفرية".. هل هي حقيقة أم تلاعب من شركات السمسرة؟ خبراء يوضحون

احذروا: "جروبات مدفوعة" تتلاعب بالبورصة.. والرقابة المالية: نتصدى للتلاعب على الشاشة

اندماج أو استحواذ أو تعثر.. شركات الوساطة المالية في مرمى سيناريوهات عديدة فما السبب؟

أحمد الشيخ رئيس البورصة شركات السمسرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
571 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية للسعودية أغلبها صناعية

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين