رئيس البورصة لـ"مصراوي": تدشين نظام تداول جديد لشركات السمسرة بالربع الأول من 2026

كتبت- أمنية عاصم:

كشف أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لـ "مصراوي" عن العمل على إطلاق نظام تداول جديد خاص بشركات السمسرة وبدأ التعامل بها خلال الربع الأول من العام المقبل 2026، بهدف تسهيل وتسريع عمليات تلاقي الأوامر.

وأوضح أن نظام التداول الجديد يتطلب 30 شهرًا على الأقل لتدشينه في السوق المحلي، مضيفًا أن البورصة المصرية مازالت في مرحلة مناقشات ودراسة مع الشركة المقدمة لنظام التداول الجديد منذ مارس الماضي 2024.

وأكد الشيخ، أن الانتهاء من المحادثات مع الشركة المقدمة لنظام التداول الجديد سيتم التوجه نحو الشق الأخر إلا وهو شركات الوساطة المالية؛ وذلك من أجل إعطائهم حلول متكاملة وتقديم المساندة لكافة شركات القطاع بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن البورصة المصرية ستولى الاهتمام لكافة شركات السمسرة -الكبير والصغير- لتمكنهم من تطبيق نظم التداول الجديدة، مؤكدًا أن الشركات ينظر لها من ناحية أدائها وانتظامها ومدى التزامها بأحكام القانون ليس بعدد عمليتها.

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