لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:13 ص الأحد 12 يناير 2025

أسعار الدواجن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستويات أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 104.21 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 92.29 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.14 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد

إعلان

إعلان

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)