مكاسب رأس المال السوقي بالبورصة تزيد بنحو 450 مليار جنيه خلال عام

كتبت- أمنية عاصم:

سجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 450 مليار جنيه خلال 2024 ليغلق بقيمة 2.169 تريليون جنيه خلال آخر جلسة بالعام الماضي- 31 ديسمبر 2024 - مقابل 1.719 تريليون جنيه سعر الفتح في بداية العام.

وشهدت أخر جلسات نهاية العام صعودًا للمؤشرات ليخيم اللون الأخضر على أداء البورصة المصرية، وسجل رأسمال السوقي في أخر جلسات التداول مكاسب بقيمة 30 مليار جنيه من إجمالي المكاسب المحققة طوال العام.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 19.47% خلال عام ليغلق عند مستوى 29740 نقطة بنهاية 2024 مقابل 24439 نقطة في بداية 2024.

وارتفع المؤشر EGX 70 بنسبة تغير منذ بداية العام 48.77% ليغلق عند مستوى 8143 نقطةبنهاية العام مقابل 5434 نقطة في بداية 2024.

وزاد المؤشر EGX100 بنسبة تغير منذ بداية العام 42.35% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة بنهاية العام مقابل 7821 نقطة في بداية 2024.