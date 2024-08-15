مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.21% عند مستوى 29629 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 88.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 69 مليون جنيها، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافى بيع بقيمة 19.1مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفعت بنسبة 0.8% عند مستوى 29567 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.