خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم وانخفاض الجبن والذهب يعوض خسائره

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والدقيق في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجع أسعار الحديد والأسمنت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب ارتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة (موقع وسمي)

ارتفاع اللحوم والدقيق وانخفاض الجبن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع منتصف تعاملات الجمعة