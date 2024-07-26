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انخفاض الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

11:00 ص الجمعة 26 يوليه 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39493.75 جنيه، بتراجع 1087.99 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41241.18 جنيه، بتراجع 780.66 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2256.25 جنيه، بتراجع 91.17 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت مجلس الوزراء سعر طن الحديد الاستثماري سعر طن حديد عز سعر طن الأسمنت الرمادي
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